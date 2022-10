Exposition colorée et jazzy de Cyrille Franck Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition colorée et jazzy de Cyrille Franck Centre Paris Anim’ Marc Sangnier, 3 octobre 2022, Paris. Du lundi 03 octobre 2022 au lundi 07 novembre 2022 :

samedi

de 10h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, vendredi

de 10h00 à 22h00

.

Une exposition colorée et jazzy au centre Paris Anim’ Marc Sangnier du 3 octobre au 7 novembre 2022. Présentation de l’artiste-peintre Artiste autodidacte, Cyrille Franck a toujours eu le goût pour les arts en général. De par son père, auteur-compositeur et interprète célèbre en Guyane, il baigne dans un univers artistique fort. A 16 ans, il se forme au métier de peintre en lettres dans un atelier du 10ème arrondissement de Paris. En parallèle, il concourt au meilleur apprenti de France dont il obtient la seconde place. Grâce à une expérience pratique en peinture artistique, il exerce en tant que décorateur en publicité pendant vingt ans, se spécialisant dans les décors grands formats et les devantures de boutiques. Pour réaliser ses œuvres de prédilection, son choix s’est porté naturellement sur des techniques spécifiques comme l’acrylique, l’aquarelle et l’encre de chine. Ses créations personnelles se construisent sur des couleurs criardes, gaies et jazzy. Une jolie façon de rencontrer l’humeur de l’artiste. Date de l’exposition Retrouvez votre exposition du 3 octobre au 7 novembre 2022 au centre Paris Anim’ Marc Sangnier aux horaires habituels. Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris Contact : communication@casdal14.org https://www.facebook.com/parisanim14 https://www.facebook.com/parisanim14

