EXPOSITION – COLORBLOCK, 3 mai 2022, .

EXPOSITION – COLORBLOCK

2022-05-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-28 17:00:00 17:00:00

Exposition de peintures acrylique par Eras, Philippe Faugeras.

Philippe Faugeras signe ses toiles « Eras », éloquentes de talent, d’élégance et de finesse qui ornent les murs de la médiathèque.

L’artiste, résidant à Cattenom et natif de Florange, est venu à la peinture par conviction, pour répondre à un vœu. L’envie de peindre s’est emparée de lui voilà des années et n’a fait que grandir avec le temps. Jusqu’au jour où…Il se lance et a créé 90 toiles en acrylique, mêlées de triptyques. C’est de l’art abstrait agréable par les compositions, les choix sûrs mais savants de couleurs, la sensation d’équilibre, d’harmonie générale, de sérénité.

« J’imagine et je créé avec passion des toiles uniques…au fil des mois mes tableaux sont de plus en plus aboutis car je vais encore plus loin dans l’utilisation des couleurs. »

Un pourcentage sur les ventes des tableaux sera utilisé afin d’offrir des jouets aux enfants hospitalisés.

Philippe Faugeras

