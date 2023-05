Exposition coloniale et permaculture au jardin d’agronomie tropicale Catégorie d’Évènement: ile de france Exposition coloniale et permaculture au jardin d’agronomie tropicale, 29 janvier 2022, . Le dimanche 21 mai 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif 15 € Dans l’extrémité est du Bois de Vincennes, donc dans les limites communales de Paris, se trouve un lieu étonnant et insolite, le jardin d’agronomie tropicale, proche de la gare de Nogent sur Marne. La visite propose un parcours dépaysant entre végétation luxuriante et vestiges de l’exposition coloniale de 1907. Ce parc au charme indéniable constitue un voyage au sein des traditions et des coutumes des anciennes colonies françaises, notamment de l’Indochine à la Tunisie ou du Congo à Madagascar. Le jardin d’agronomie tropicale est un lieu de souvenirs mais aussi d’émotions liées au lourd passé colonial de la France. L’objet de la visite n’est pas de faire le procès du colonialisme, mais d’aborder les vestiges et les expositions coloniales avec le recul et la neutralité historique de rigueur. En fin de balade, découverte du quotidien du jardin avec l’association V’île Fertile, qui produit biologiquement des fruits et légumes ouverts à la vente (paiements en espèce uniquement) Visite assurée par l’association Interkultur. Le lieu de rendez vous vous sera communiqué sur votre billet lors de la confirmation. il est proche du Gare RER de Nogent-sur-Marne (RER A) Contact : https://exploreparis.com/fr/1132-visite-exposition-coloniale-permaculture-jardin-agronomie-tropicale.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/1132-visite-exposition-coloniale-permaculture-jardin-agronomie-tropicale.html

© CDT 94 Thomas Gillot Balade au jardin d’agronomie tropicale Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Exposition coloniale et permaculture au jardin d’agronomie tropicale 2022-01-29 was last modified: by Exposition coloniale et permaculture au jardin d’agronomie tropicale 29 janvier 2022 chamisme

Paris