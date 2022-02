Exposition collective « Ricochet » Quai des arts – Centre arts visuels – Espace d’exposition

du samedi 5 mars au dimanche 22 mai

Tel le rebond d’une pierre sur la surface de l’eau, nos actes volontaires ou non par ricochets ne sont pas sans conséquences pour l’environnement. Quoi de mieux que l’art, un langage universel, pour aborder le sujet ? Le Quai des arts a fait le choix pour son exposition de printemps de mettre en lumière la nature, afin de la regarder autrement et de nous sensibiliser à sa préservation par une approche sensible des œuvres. Une représentation des mouvements naturels qui s’articule autour des sciences du vivant, mais également des technologies du numérique pour nous révéler avec poésie, l’essence des éléments naturels et vivants qui nous entourent. Nous vous proposons de venir observer eau, terre et végétaux dans une véritable expérience sensorielle pour une exposition hors du commun. Vernissage le samedi 5 mars à 18h (sous réserve des mesures gouvernementales) Tel le rebond d’une pierre sur la surface de l’eau, nos actes volontaires ou non par ricochets ne sont pas sans conséquences pour l’environnement. Quoi de mieux que l’art, un […] Quai des arts – Centre arts visuels – Espace d’exposition Quai des arts – Centre arts visuels – Espace d’exposition, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Quai des arts - Centre arts visuels - Espace d'exposition
Cugnaux

Quai des arts - Centre arts visuels - Espace d'exposition https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//