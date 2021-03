Bordeaux base sous-marine Bordeaux Exposition collective Rhizomes à la Base Sous Marine à Bordeaux base sous-marine Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

Exposition collective Rhizomes à la Base Sous Marine à Bordeaux base sous-marine, 1 mars 2021-1 mars 2021, Bordeaux. Exposition collective Rhizomes à la Base Sous Marine à Bordeaux

du lundi 1 mars au vendredi 30 juillet à base sous-marine

**17 artistes**, issus du continent africain et de la diaspora, aux pratiques polymorphes hybridées par l’ère digitale, interrogent la place et l’influence des nouvelles technologies sur la production artistique et leur utilisation pour ré-imaginer le présent, questionner le futur et (re) contextualiser les récits officiels. _**Cette exposition est prolongée jusqu’en juillet 2021**_. Consulter les résaux sociaux de l’exposition pour connaître les dates de réouverture et les conditions générales. _Sur cette page, les horaires ne sont pas ceux indiqués car le site est fermé pour les raisons sanitaires Covid-19. IIs permettent simplement la mise en ligne de l’exposition._ **TRANSPORTS** Tram B : arrêt La Cité du vin

TRAM C : arrêt Ravezies

V3 : station Lucien Faure

Bus : arrêt Latule liane 9 et 32 C’est une exposition sur une partie de l’Afrique et sa création contemporaine, particulièrement foisonnante, dans le cadre de la saison Africa 2020 base sous-marine 33000 Bordeaux Bacalan Bordeaux Chartrons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-01T10:00:00 2021-03-01T19:00:00;2021-03-02T10:00:00 2021-03-02T19:00:00;2021-03-03T10:00:00 2021-03-03T19:00:00;2021-03-04T10:00:00 2021-03-04T19:00:00;2021-03-05T10:00:00 2021-03-05T19:00:00;2021-03-06T10:00:00 2021-03-06T19:00:00;2021-03-07T10:00:00 2021-03-07T19:00:00;2021-03-08T10:00:00 2021-03-08T19:00:00;2021-03-09T10:00:00 2021-03-09T19:00:00;2021-03-10T10:00:00 2021-03-10T19:00:00;2021-03-11T10:00:00 2021-03-11T19:00:00;2021-03-12T10:00:00 2021-03-12T19:00:00;2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T19:00:00;2021-03-14T10:00:00 2021-03-14T19:00:00;2021-03-15T10:00:00 2021-03-15T19:00:00;2021-03-16T10:00:00 2021-03-16T19:00:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T19:00:00;2021-03-18T10:00:00 2021-03-18T19:00:00;2021-03-19T10:00:00 2021-03-19T19:00:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T19:00:00;2021-03-21T10:00:00 2021-03-21T19:00:00;2021-03-22T10:00:00 2021-03-22T19:00:00;2021-03-23T10:00:00 2021-03-23T19:00:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T19:00:00;2021-03-25T10:00:00 2021-03-25T19:00:00;2021-03-26T10:00:00 2021-03-26T19:00:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T19:00:00;2021-03-28T10:00:00 2021-03-28T19:00:00;2021-03-29T10:00:00 2021-03-29T19:00:00;2021-03-30T10:00:00 2021-03-30T19:00:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T19:00:00;2021-04-01T10:00:00 2021-04-01T19:00:00;2021-04-02T10:00:00 2021-04-02T19:00:00;2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T19:00:00;2021-04-04T10:00:00 2021-04-04T19:00:00;2021-04-05T10:00:00 2021-04-05T19:00:00;2021-04-06T10:00:00 2021-04-06T19:00:00;2021-04-07T10:00:00 2021-04-07T19:00:00;2021-04-08T10:00:00 2021-04-08T19:00:00;2021-04-09T10:00:00 2021-04-09T19:00:00;2021-04-10T10:00:00 2021-04-10T19:00:00;2021-04-11T10:00:00 2021-04-11T19:00:00;2021-04-12T10:00:00 2021-04-12T19:00:00;2021-04-13T10:00:00 2021-04-13T19:00:00;2021-04-14T10:00:00 2021-04-14T19:00:00;2021-04-15T10:00:00 2021-04-15T19:00:00;2021-04-16T10:00:00 2021-04-16T19:00:00;2021-04-17T10:00:00 2021-04-17T19:00:00;2021-04-18T10:00:00 2021-04-18T19:00:00;2021-04-19T10:00:00 2021-04-19T19:00:00;2021-04-20T10:00:00 2021-04-20T19:00:00;2021-04-21T10:00:00 2021-04-21T19:00:00;2021-04-22T10:00:00 2021-04-22T19:00:00;2021-04-23T10:00:00 2021-04-23T19:00:00;2021-04-24T10:00:00 2021-04-24T19:00:00;2021-04-25T10:00:00 2021-04-25T19:00:00;2021-04-26T10:00:00 2021-04-26T19:00:00;2021-04-27T10:00:00 2021-04-27T19:00:00;2021-04-28T10:00:00 2021-04-28T19:00:00;2021-04-29T10:00:00 2021-04-29T19:00:00;2021-04-30T10:00:00 2021-04-30T19:00:00;2021-05-01T10:00:00 2021-05-01T19:00:00;2021-05-02T10:00:00 2021-05-02T19:00:00;2021-05-03T10:00:00 2021-05-03T19:00:00;2021-05-04T10:00:00 2021-05-04T19:00:00;2021-05-05T10:00:00 2021-05-05T19:00:00;2021-05-06T10:00:00 2021-05-06T19:00:00;2021-05-07T10:00:00 2021-05-07T19:00:00;2021-05-08T10:00:00 2021-05-08T19:00:00;2021-05-09T10:00:00 2021-05-09T19:00:00;2021-05-10T10:00:00 2021-05-10T19:00:00;2021-05-11T10:00:00 2021-05-11T19:00:00;2021-05-12T10:00:00 2021-05-12T19:00:00;2021-05-13T10:00:00 2021-05-13T19:00:00;2021-05-14T10:00:00 2021-05-14T19:00:00;2021-05-15T10:00:00 2021-05-15T19:00:00;2021-05-16T10:00:00 2021-05-16T19:00:00;2021-05-17T10:00:00 2021-05-17T19:00:00;2021-05-18T10:00:00 2021-05-18T19:00:00;2021-05-19T10:00:00 2021-05-19T19:00:00;2021-05-20T10:00:00 2021-05-20T19:00:00;2021-05-21T10:00:00 2021-05-21T19:00:00;2021-05-22T10:00:00 2021-05-22T19:00:00;2021-05-23T10:00:00 2021-05-23T19:00:00;2021-05-24T10:00:00 2021-05-24T19:00:00;2021-05-25T10:00:00 2021-05-25T19:00:00;2021-05-26T10:00:00 2021-05-26T19:00:00;2021-05-27T10:00:00 2021-05-27T19:00:00;2021-05-28T10:00:00 2021-05-28T19:00:00;2021-05-29T10:00:00 2021-05-29T19:00:00;2021-05-30T10:00:00 2021-05-30T19:00:00;2021-05-31T10:00:00 2021-05-31T19:00:00;2021-06-01T10:00:00 2021-06-01T19:00:00;2021-06-02T10:00:00 2021-06-02T19:00:00;2021-06-03T10:00:00 2021-06-03T19:00:00;2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T19:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T19:00:00;2021-06-07T10:00:00 2021-06-07T19:00:00;2021-06-08T10:00:00 2021-06-08T19:00:00;2021-06-09T10:00:00 2021-06-09T19:00:00;2021-06-10T10:00:00 2021-06-10T19:00:00;2021-06-11T10:00:00 2021-06-11T19:00:00;2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T19:00:00;2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T19:00:00;2021-06-14T10:00:00 2021-06-14T19:00:00;2021-06-15T10:00:00 2021-06-15T19:00:00;2021-06-16T10:00:00 2021-06-16T19:00:00;2021-06-17T10:00:00 2021-06-17T19:00:00;2021-06-18T10:00:00 2021-06-18T19:00:00;2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T19:00:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T19:00:00;2021-06-21T10:00:00 2021-06-21T19:00:00;2021-06-22T10:00:00 2021-06-22T19:00:00;2021-06-23T10:00:00 2021-06-23T19:00:00;2021-06-24T10:00:00 2021-06-24T19:00:00;2021-06-25T10:00:00 2021-06-25T19:00:00;2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T19:00:00;2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T19:00:00;2021-06-28T10:00:00 2021-06-28T19:00:00;2021-06-29T10:00:00 2021-06-29T19:00:00;2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T19:00:00;2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T19:00:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T19:00:00;2021-07-05T10:00:00 2021-07-05T19:00:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T19:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T19:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T19:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T19:00:00;2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T19:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T19:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T19:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T19:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T19:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T19:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T19:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T19:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T19:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T19:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T19:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T19:00:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T19:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bordeaux Autres Lieu base sous-marine Adresse 33000 Bordeaux Bacalan Ville Bordeaux