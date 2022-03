Exposition collective PLURI’elles #2 Espace Voltaire, 8 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 08 mars 2022 au lundi 14 mars 2022 :

vendredi, samedi

de 14h00 à 00h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche

de 14h00 à 20h00

payant

L’association Sine Nomine organise pour la seconde année consécutive l’exposition PLURI’elles dans la galerie de l’Espace Voltaire.

Avec cette exposition, nous invitons artistes, créateurs et visiteurs à se questionner sur les représentations des femmes, d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

L’exposition PLURI’elles est née d’une volonté de rassembler et de questionner les différentes représentations de la femme, son rôle, sa place et son évolution dans la société.

Après le succès de la première édition en 2021, et ce malgré les restrictions sanitaires, Sine Nomine va rassembler près de 40 artistes, plasticiens, performeurs et performeuses du 8 au 14 mars. Cette édition se distingue par une programmation riche et inclusive – concerts, dj, débats, performances artistiques, programmation cinématographique – l’exposition sera rythmée par le fil rouge suivant : donner la parole à tous et toutes et enrichir le débat sociétal.

Pour cette deuxième édition, l’exposition multimédias et pluridisciplinaire s’installe à nouveau à la Galerie Voltaire, en plein cœur du 11ème arrondissement. L’exposition ouvrira ses portes pour la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2022 et s’emploiera à mettre en lumière tous les sujets sociétaux liés aux femmes dans le monde jusqu’au 14 mars. Nous parlerons entre autres de déconstruction, de sexualité, et d’émancipation.

Vernissage le 8 mars, à partir de 19h

On vous explique le projet !

Espace Voltaire 81 boulevard Voltaire Paris 75011

Contact : https://fb.me/e/TBPbmwoo

