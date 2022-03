Exposition Collective Libre n°2 3537 Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 15 mars au dimanche 20 mars à 3537

3537 est heureux de présenter l’Exposition Collective Libre n°2. Pour sa deuxième édition, Exposition Collective Libre revient du 15 au 20 mars. Cette fois-ci, l’événement artistique incontournable du 3537 a invité plus de 40 artistes multidisciplinaires à présenter leurs œuvres dans l’ensemble du bâtiment. Vernissage : 15 mars de 18h00 à 22h00 Découvrez la liste complète des artistes : Adrien Pelletier Alexandre Jeanson Anaïs Godefroy Angèle Lepolard Antoine de Tyssandier d’Escous Arthur Coquille Beatrix Johnstone Bérénice Sabin Bertrand Filhol Bruna Vettori Camille Leprince Caroline Pelletti Victor Célia Boulesteix Célia Zahra Boukhari Charles Anastase Claudia Maté Damien Blottière Edouard Burgeat Emmanuel Beguinot Enfant Précoce Frederick Hornof Gilles Asquin Hugo Tran Javier Carro Temboury Jean Bosphore Johanna Tordjman Jules Magistry Kentin Parez Kito Muñoz Laure-Anne Tchen Matthias Valigny Sabbagha Nikolaz le coq Noémie Ninot Octave Marsal Paola Siri Renard Parker Lucas van Noord Pauline d’Andigné Roméo Agid Sofiya Loriashvili Yanma Fofana Fany Exposition Collective Libre n°2 au 3537 Du 15 au 20 mars 2022 Mardi – dimanche de 11h à 19h 3537 35-37 Rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris

Entrée libre

