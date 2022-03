Exposition collective : Les Athéniennes du 14 Le Paradol. Café culturel 2,rue Prévost-Paradol 75014 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’exposition “_**Les Athéniennes du 14**_” se tiendra d_u jeudi 3 mars au samedi 26 mars 2022_, dans deux lieux voisins : @Le Paradol. Café culturel et @Centre Paris Anim’ Marc Sangnier, porte de Vanves, Paris 14ème. – **1er Vernissage : mardi 8 mars, 18h, au Centre Paris Anim’ Marc Sangnier.** – **2ème Vernissage : jeudi 10 mars 17h-20h au Paradol. Café culturel.** Cette exposition collective s’inscrit dans le cadre du mois de l’égalité femmes-hommes et de la journée internationale des droits de la femme du 8 mars. Elle vise à mettre enn valeur les artistes féminines. Elle accueille une quarantaine d’artistes féminines résidant, travaillant ou actives dans le 14ème, avec environ 80 œuvres (aquarelles, huile, acrylique, gravures, sérigraphies numérotées, photographies, collages, peintures et dessins).

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

