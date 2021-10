Nyons Nyons Drôme, Nyons Exposition collective l’art à la source Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Exposition collective l’art à la source Nyons, 9 octobre 2021, Nyons. Exposition collective l’art à la source 2021-10-09 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-10 18:00:00 18:00:00 Dans les oliviers 414 Allée des Chênes

Nyons Drôme Exposition de céramiques, sculptures, photographies, photo-montages, dessins, peintures : 12 artistes au milieu de la nature

Vernissage le samedi 9 à partir de 17h30 marionlemaire1@hotmail.fr dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Dans les oliviers 414 Allée des Chênes Ville Nyons lieuville 44.3572#5.15498