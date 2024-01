Exposition collective, La Relève 6 — Énergies 35 bis Rue de la Bibliothèque, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement, vendredi 26 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26

fin : 2024-03-23

Cette sixième édi­tion, inau­gu­rée comme chaque année à l’oc­ca­sion du fes­ti­val Parrallèle, réunit 20 ar­tistes re­te­nu·e·s suite à un appel à pro­jets au­tour de la thé­ma­tique « Éner­gies ».

Pa­ral­lèle s’as­so­cie à art-cade* ga­le­rie des grands bains douches de la Plaine et Le Châ­teau de Ser­vières pour don­ner à voir le tra­vail d’ar­tistes vi­suels ré­cem­ment di­plô­mé·e·s d’écoles su­pé­rieures d’art, sous l’en­seigne de La Re­lève. Cette sixième édi­tion, inau­gu­rée comme chaque année à l’oc­ca­sion du fes­ti­val, réunit 20 ar­tistes re­te­nu·e·s suite à un appel à pro­jets au­tour de la thé­ma­tique « Éner­gies ».



Avec à art-cade* ga­le­rie des grands bains douches de la Plaine : Louise Belin, Jules Car­tier, Loui­son Gal­lego, Cas­san­dra Naigre, Car­lota San­do­val Li­zar­ralde, Flo­raine Sintes, Jacques Sor­ren­tini Zib­jan, Louis Post, Se­bas­tien Van­hulst.



Et au Châ­teau de Ser­vières : Char­lotte Alves, Oser Ani­cet, An­toine Bondu, Cé­cile Cor­net, Nina Bou­gha­nim, Zoë Grant, Ma­thilde Nicol, Gas­pard Pos­tal, Anne Swae­ne­poel, Célia Tre­mori, Va­len­tin Vert.



Co­mité de sé­lec­tion de La Re­lève 6 :



Sté­pha­nie Ai­raud, conser­va­trice du pa­tri­moine, di­rec­trice du [mac] – Musée d’art contem­po­rain

Au­ré­lie Ber­thaut, di­rec­trice de art-cade* ga­le­rie des grands bains douches de la Plaine, ini­tia­trice et char­gée du dé­ve­lop­pe­ment du pro­jet Jeanne Bar­ret, co-fon­da­trice de Col­lec­tive et du pro­gramme Cur­ri­cu­lum Chromé

Sté­pha­nie Cher­pin, ar­tiste et en­sei­gnante à l’école des Beaux-Arts de Mar­seille

Bé­né­dicte Che­val­lier, di­rec­trice de Mé­cènes du Sud Aix-Mar­seille

Lou Co­lom­bani, di­rec­trice fon­da­trice de Pa­ral­lèle, ini­tia­trice du pro­jet co­opé­ra­tif La Re­lève

Inès Geof­froy, cheffe de pro­jet ex­po­si­tions à La Vil­lette et cu­ra­trice in­dé­pen­dante

Vic­to­rine Gra­ta­loup, di­rec­trice de Tri­angle-As­té­rides

Kei­mis Henni, co-fon­da­teur d’Ar­ta­gon, co-di­rec­teur des Ma­ga­sins Gé­né­raux et co-di­rec­teur ar­tis­tique de la Contem­po­raine de Nîmes

Guillaume Man­sart, res­pon­sable de Do­cu­ments d’ar­tistes Paca et cri­tique d’art in­dé­pen­dant

Diane Pi­geau, di­rec­trice ar­tis­tique du Centre d’art 3 bis f

Mar­tine Robin, com­mis­saire et di­rec­trice du Châ­teau de Ser­vières & PA­RÉI­DO­LIE, salon in­ter­na­tio­nal du des­sin contem­po­rain

Ma­thieu Vabre, co-di­rec­teur de Chro­niques et di­rec­teur ar­tis­tique de la Bien­nale des Ima­gi­naires Nu­mé­riques.



En coréalisation avec Le Château de Servières et art-cade* galerie des grands bains douches de la Plaine.

Avec le soutien de la DRAC PACA dans le cadre du programme Culture pro et de la Région Sud dans le cadre du dispositif Carte Blanche aux Artistes.

