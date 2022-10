Exposition collective – Horizon Paris 8e art Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition collective – Horizon Paris 8e art Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 7 novembre 2022, Paris. Du lundi 07 novembre 2022 au vendredi 25 novembre 2022 :

. gratuit ENTREE LIBRE

Venez découvrir les artistes du collectif à travers cette exposition collective ! Horizon Paris 8ème Art couramment appelée HP8A (association culturelle à but non lucratif) est un collectif d’art et aussi une galerie d’art en ligne qui regroupe plusieurs disciplines artistiques comme la peinture, la gravure, la photographie, la sculpture etc. Le collectif est basé dans le 8ème arrondissement de Paris, lieu reconnu comme étant l’une des capitales mondiales de l’Art. L’objectif d’HP8A est de promouvoir l’Art au plus grand nombre et les œuvres de ses artistes. HP8A est aussi engagé en termes d’inclusion des personnes en situations d’handicap, pour lesquels ils organisent des ateliers artistiques. Vernissage le mardi 8 novembre à 18h30 Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : http://www.ebeaujon.org 0153530699 info@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon https://ebeaujon.org/evenements/expositions/exposition-collective/

© orizon-paris-8eme-art

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Espace Beaujon Adresse 208, rue du Faubourg Saint-Honoré Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Espace Beaujon Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Espace Beaujon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition collective – Horizon Paris 8e art Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 2022-11-07 was last modified: by Exposition collective – Horizon Paris 8e art Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Centre Paris Anim' Espace Beaujon 7 novembre 2022 Centre Paris Anim' Espace Beaujon Paris Paris

Paris Paris