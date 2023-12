Exposition collective « Hérétiques » Centre Wallonie-Bruxelles Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 08 décembre 2023 au samedi 27 janvier 2024 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Exposition collective de quinze artistes sous le commissariat d’Albert Baronian, premier commissaire invité dans les espaces repotentialisés du CWB|Paris

Après un an de nomadisme amorcé en juin 2022 pour rénovation totale de son infrastructure et plus de 70 Hors-Les-Murs et co-programmations – depuis lors – portées à Paris et en France, le Centre Wallonie-Bruxelles | Paris a réouvert ses portes vitrées en octobre 2023 dans un espace rendu à sa primale édification et dépouillé de tout ornement.

Nos programmations s’y sont réancrées avec la même aspiration à la non-canonisation, avec la volonté de ne pas s’y retrancher, s’y cristalliser et ce en parallèle de la poursuite d’une viralisation dans des ailleurs physiques et en Cyberespace. Elles s’y sont réinfiltrées, contaminées par de nombreuses alliances dont une collaboration scellée avec le premier commissaire extérieur invité à y concevoir une exposition collective, à savoir Albert Baronian.

Dans le champ de l’art contemporain, Albert Baronian constitue bien une figure frondeuse, mutine, originale, idiosyncratique. Il est le fondateur de l’une des premières galeries bruxelloises d’art contemporain – sa galerie en 2023 a célébré ses 50 ans – et est incontestablement un précurseur qui a assumé des paris risqués en s’engageant tant au profit de son travail de galeriste que de commissaire.

C’est donc au titre de ce qu’il est, un visionnaire frondeur – par-delà de ce qu’on lui assigne comme statut, qu’il est le premier commissaire invité au Centre.

Celles et ceux qu’il rassemble sous le drapeau d’HÉRÉTIQUES ne sont évidemment pas des artistes exclusivement de sa galerie, ils et elles sont porteur.euse.s de démarches qui ont interpellé ce corsaire de l’art contemporain.

Merci Albert Baronian.

Stéphanie Pécourt Directrice

Artiste invité.e.s :

PIERRE ARDOUVIN

KAMIL BOUZOUBAA-GRIVEL

ALINE BOUVY°

MARIE JOSE BURKI°

GAILLARD & CLAUDE

MEKHITAR GARABEDIAN

STEPHAN GOLDRAJCH

OLIVIA HERNAÏZ°

ÉLOÏSE LEGA

XAVIER MARY

GARUSH MELKONYAN°

SIMON NICAISE

YOEL PYTOWSKI°

ORIOL VILANOVA

CHARLOTTE VANDER BORGHT

°Nouvelles productions

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://cwb.fr/agenda/exposition-heretiques +33153019696 info@cwb.fr

DR