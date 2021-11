Rennes L'atelier espace de création Ille-et-Vilaine, Rennes Exposition collective Goldorak go! L’atelier espace de création Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**Du 11 au 14 novembre de 10h à 19h, vous pourrez découvrir l’exposition collective « Goldorak, go ! » à L’Atelier. Espace de création de Rennes.** A découvrir absolument, une belle sélection de dessins, customs, illustrations et peintures sur cette série animée marquante de notre enfance. Tarek, le curateur de cette exposition, nous confie avoir commencé à dessiner et écrire ses premières histoires en primaire après chaque épisode de Goldorak (UFO Robo Grendizer). Vincent Pompetti ou encore Mat Elbé ont grandi avec les Golgoths, les Monstrogoths ou autres Antéraks et ils nous proposent d’entrer dans leur imaginaire tout comme Gwendal Lemercier avec ses illustrations flamboyantes… Rom1 a customisé des bustes de Goldorak que vous pourrez voir aussi. A vos agendas donc ! Les artistes : Gwendal Lemercier, Fabien Rypert, Michel Borderie, Grapho, Yome, Rom1, Karine Nicolleau, Vincent Pompetti, Tarek, Mat Elbé, Jiwa, Audrey Rouvin, Isabelle Hervé, Jinks Kunst, Phil Artiste et Manu’art L’adresse : 24 rue de Châteaudun, 35000 Rennes Du 11 au 14 novembre de 10h à 19h, vous pourrez découvrir l’exposition collective « Goldorak, go ! » à L’Atelier. Espace de création de Rennes. L’atelier espace de création 24 Rue de Châteaudun 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

