Exposition collective et performance La Traverse Marseille Marseille 7e Arrondissement, samedi 24 février 2024.

Exposition collective et performance La Traverse Marseille, samedi 24 février 2024.

Exposition collective de Tin Soldier, performance La Fourrure et improvisation électronique

La Fourrure x Nastya Rodionova À l’accouchement, il est recommandé d’être dans l’eau pour soulager la douleur. En février 2023, les mères des militaires russes décédés en Ukraine ont reçu des manteaux de fourrure. Est-ce que le manteau de fourrure apaisera la douleur de la perte d’un enfant ?



Dans le performance, Nastya Rodionova repose dans une baignoire avec un manteau de fourrure usé. L’eau, la fourrure et le corps féminin racontent une histoire de vie, de mort et de douleur.



Dans la baignoire, elle lit des poèmes d’Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva, des poétesses russes du XXe siècle, dédiés à leurs fils, ainsi que des lettres et des appels au leadership soviétique.



Des haut-parleurs connectés à la baignoire diffusent des enregistrements documentaires de conversations entre des soldats russes combattant en Ukraine et leurs mères. Depuis le début de la guerre, ces conversations ont été interceptées à plusieurs reprises et se sont retrouvées sur Internet. Certains de ces enregistrements montrent des mères et des épouses ivres approuvant la violence et le meurtre.



Auteur-interprète Nastya Rodionova, écrivaine, poète, journaliste politique, artiste, mère de trois fils.



Veille x Dmitry Kourlyandsky Le bain et les enregistrements audio, qui faisaient partie de la performance Fourrure de Nastya Rodionova, deviennent, une fois terminés, le matériau d’une improvisation musicale de deux heures du compositeur et artiste sonore Dmitri Kourliandski Vigile . Ce paysage sonore abstrait, dont le style peut être défini comme post-ambiant et minimal noise, devient une sorte de postlude, un écho de la performance précédente.Les deux représentations sont ouvertes les spectateurs peuvent aller et venir à tout moment. Dmitri Kourliandski né en 1976 à Moscou, Russie. Il étudie au conservatoire de Moscou avec Leonid Bobylev. Lauréat de concours de composition prestigieux, dont Gaudeamus, Franco Abbiati, Gianni Bergamo et Johann Joseph Fux, depuis 2022, il vit et travaille en France. En 2008, l’artiste est en résidence du programme artistique berlinois, et en 2010, compositeur en résidence de l’ensemble 2E2M à Paris. Depuis 2012, il donne des master class et des conférences dans divers pays. Auteur d’œuvres de chambre, d’orchestre et d’opéra jouées dans le monde entier, il explore la musique objective, souvent statique et répétitive, sous forme d’objet, de phénomène visuel ou d’installation spatiale interactive. Ses œuvres sont publiées par Donemus et aux Éditions Jobert.Nikita Rasskazvov alias Sonora, un travailleur de la musique, un curator et artiste basé à Marseille, effectuera un set hybride live/dj de musique drone et de rythmes acoustiques. Il utilise une clarinette pour jouer des tons longs avec des superpositions et présente une sélection de musiques non-occidentales. Pour cette performance, il invite le public à chanter avec le drone pour ressentir la sensation de placer le son dans le corps. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24 20:00:00

La Traverse Marseille 16 Traverse Saint Hélène

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Exposition collective et performance Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-01 par Ville de Marseille