Exposition collective : EssentiELLES, l'art urbain au féminin #2 Galerie Lithium Paris

Paris

Exposition collective : EssentiELLES, l'art urbain au féminin #2 Galerie Lithium, 8 mars 2022 au 19 mars 2022

dimanche

de 11h00 à 17h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Line up : Aheneah, Carole b., Fio Silva, Iota, iZZY IZVNE, Kaldea, LadyBug, Loraine Motti, Missy, Olivia Paroldi Suite à l’accueil si enthousiaste de notre exposition L’art urbain au féminin au Centre d’art de Bonneuil-sur-Marne, nous avons décidé de prolonger notre engagement auprès des artistes femmes, tellement sous-représentées dans les lieux de culture, dans les médias… Aussi, nous proposons pour cette nouvelle exposition à la fois des œuvres de certaines street artistes présentées précédemment, ainsi que de nouvelles artistes. Aérosol, point de croix, marqueur, pochoir, gravure, peinture acrylique… Cette proposition internationale est aussi l’occasion de mettre en valeur la richesse de l’art urbain, la diversité de ses techniques et de ses univers. Commissaires d’exposition : Sophie Ducloux & Sabine Meyer Galerie Lithium 6 rue Saint-Blaise Paris 75020 Contact : assoartmurs@gmail.com https://www.facebook.com/asso.art.murs/ Expo

Date complète :

2022-03-08T11:00:00+01:00_2022-03-08T19:00:00+01:00;2022-03-09T11:00:00+01:00_2022-03-09T19:00:00+01:00;2022-03-10T11:00:00+01:00_2022-03-10T19:00:00+01:00;2022-03-11T11:00:00+01:00_2022-03-11T19:00:00+01:00;2022-03-12T11:00:00+01:00_2022-03-12T19:00:00+01:00;2022-03-13T11:00:00+01:00_2022-03-13T17:00:00+01:00;2022-03-15T11:00:00+01:00_2022-03-15T19:00:00+01:00;2022-03-16T11:00:00+01:00_2022-03-16T19:00:00+01:00;2022-03-17T11:00:00+01:00_2022-03-17T19:00:00+01:00;2022-03-18T11:00:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00;2022-03-19T11:00:00+01:00_2022-03-19T19:00:00+01:00

Galerie Lithium, 6 rue Saint-Blaise, Paris

