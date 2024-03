Exposition collective « Des Migrations aux Quartiers Populaires. Portraits, paroles, territoires » Centre Tignous d’art contemporain Montreuil, mercredi 31 janvier 2024.

Exposition collective « Des Migrations aux Quartiers Populaires. Portraits, paroles, territoires » Philippe Bazin et Christiane Vollaire, commissaires, invitent Mahaut Lavoine et Claire Angelini pour une proposition sur la réalité vivante des migrations et des habitants des quartiers populaires. 31 janvier – 13 avril Centre Tignous d’art contemporain Entrée libre

Depuis 2021, Christiane Vollaire et Philippe Bazin mènent, dans le quartier populaire des Tilleuls menacé de destruction (commune du Blanc-Mesnil, 93) un travail associant philosophie de terrain et photographie documentaire critique, à partir d’entretiens et de portraits d’entretien, construisant une histoire du quartier par les parcours multiples de ses habitants.

Ils invitent deux artistes : Claire Angelini, qui a réalisé le film La Guerre est proche, sur les usages du camp de Rivesaltes à l’égard des exilés et des parias à partir des années 1930, et Mahaut Lavoine qui répertorie les images-satellites des lieux où des migrants ont péri en mer dans Missing Migrants.

L’exposition vise ainsi à mettre en évidence, s’opposant à la continuité des violences xénophobes et postcoloniales, la réalité d’une présence vivante, agissante et éclairante (souvent lumineuse) des exilés et des Français descendants d’exilés sur le territoire.

Programmation

Tous les événements sont gratuits et sur réservation via le site du centre d’art.

Goûter-rencontre

Mercredi 31 janvier de 16h à 17h30

Avec la venue du groupe des femmes du Blanc-Mesnil

Atelier parent-enfant « Femme/Film/Histoire » avec Claire Angelini

Samedi 3 février de 15h à 17h

Claire Angelini dévoile les coulisses de sa pratique cinématographique en tant qu’artiste-autrice indépendante, au prisme de la question de l’histoire.

Visite commentée

Vendredi 9 février de 19h à 20h

Rencontre « Art, engagement et géopolitique » avec Mahaut Lavoine et Sarah Mekdjian

Vendredi 1er mars de 18h à 20h

Sarah Mekdjian (géographe engagée sur la question des migrations) vient discuter avec Mahaut Lavoine autour de son œuvre Missing Migrants.

Atelier parent-enfant « Parler et photographier dans un quartier populaire » avec Christiane Vollaire et Philippe Bazin

Samedi 2 mars de 15h à 17h

Un dialogue s’engage avec les participants autour des extraits d’entretiens présents dans l’exposition, dialogue entrecoupé de la présentation de cinq tirages photographiques originaux et leurs conditions de réalisation.

Visite commentée

Vendredi 8 mars de 19h à 20h

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes

Rencontre autour du livre Sécession avec Sophie Djigo et Alison Bouffet

Samedi 16 mars de 15h à 17h

Sophie Djigo et Alison Bouffet (philosophes) discutent du dernier livre de Sophie Djigo, Sécession, roman documentaire écrit à partir d’entretiens menés dans le cadre d’un travail de philosophie de terrain dans le quartier de l’Alma à Roubaix.

Le Méliès donne carte blanche à Claire Angelini

Projection de Jeanne fait des siennes (92 min.)

Jeudi 21 mars à 20h15

Qui était Jeanne Barret, cette femme qui, déguisée en homme, embarqua pour un tour du monde en 1767 avec l’expédition Bougainville? Le film narre ses possibles aventures et confronte ce destin hors du commun avec celui de trois femmes, nos contemporaines, qui ont fait le voyage en sens inverse.

Lieu : Cinéma Le Méliès, 12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil

Rencontre-discussion « Les quartiers populaires au cœur des réalités politiques contemporaines » avec Zouina Meddour, Éric Marlière et Samir Hadj Belgacem

Samedi 30 mars de 15h à 17h

Une militante issue du Mouvement de l’Immigration et des Banlieues et deux sociologues travaillant différemment autour des quartiers populaires se rencontrent pour échanger sur leurs pratiques et leurs réflexions à partir d’un terrain commun.

Performance « Je suis d’ici et de là-bas » de Dominique Chryssoulis

Samedi 13 avril de 16h à 17h

Partir pour mieux vivre, partir pour survivre. En résidence au centre d’art en février 2024, Dominique Chryssoulis, autrice de théâtre et membre du collectif Créature, puise dans l’exposition et les médiations imaginées par notre équipe puis propose une lecture-performance sur la thématique de l’exil.

Centre Tignous d'art contemporain 116 rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 89 28 00 http://www.centretignousdartcontemporain.fr https://www.instagram.com/centre.tignous.a.c Lieu d'exposition et de soutien à la création artistique, le Centre Tignous d'Art contemporain est également un lieu de résidence, un équipement culturel dédié à la médiation, un centre de documentation, et le siège du service des Arts plastiques de la Ville de Montreuil, qui organise des actions artistiques hors les murs, notamment les Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes à Montreuil. Entrée libre

