du jeudi 16 décembre au vendredi 24 décembre à L’Atelier. Espace de création à Rennes (Ille-et-Vilaine)

Noël approche et les artistes de l’Atelier. Espace de création ont choisi de vous proposer une belle exposition collective. Du 16 au 24 décembre 2021 de 10h à 19h. Entrée libre. Nous vous proposons des BD et des œuvres (photos, pochoirs, illustrations, customs, peintures…) de Karine Nicolleau, Léa le Guyader, Olivier Nestelhut, Mat Elbé, Isabelle Hervé, Vincent Pompetti, Audrey Rouvin, Anlor, Tarek et des invités comme Nathalie Molla, Spray Yarps, Lélé, Sophie Neury, Gwendal Lemercier… Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu voir les œuvres des expositions Gainsbourg, Cahiers ou encore Goldorak, elles seront de nouveau proposées. Exposition collective de fin d’année à l’Atelier. Espace de création L’Atelier. Espace de création à Rennes (Ille-et-Vilaine) 24 rue de Châteaudun 35000 Rennes (Ille-et-Vilaine) Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

2021-12-16T17:30:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T20:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T20:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T20:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T20:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T20:00:00

