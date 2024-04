Exposition collective d’artistes locaux Place de l’Église Neuilly, jeudi 15 août 2024.

Exposition collective d’artistes locaux Place de l’Église Neuilly Nièvre

La municipalité, l’association culturelle La Jarnosse et le Groupement Touristique des Vaux d’Yonne organisent une exposition collective d’artistes et d’artisans d’art locaux.

Peintures, photographies, sculptures métal, bois et autres matériaux seront présentées.

Une tombola exceptionnelle dotée de 5 oeuvres d’art sera proposée aux visiteurs.

Vernissage le 15 août à partir de 17h. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 10:00:00

fin : 2024-08-18 18:00:00

Place de l’Église Eglise Saint Martin de Neuilly

Neuilly 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie.neuilly58@orange.fr

L’événement Exposition collective d’artistes locaux Neuilly a été mis à jour le 2024-04-03 par OT TANNAY BRINON CORBIGNY