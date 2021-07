Poilhes Salle des fêtes Hérault, Poilhes Exposition collective d’artiste locaux Salle des fêtes Poilhes Catégories d’évènement: Hérault

L’association des artistes indépendants locaux présente une exposition exceptionnelle et collective des peintures huileS et aquarelles réalisées dans le village et au bord du Canal du Midi. Cette exposition sera jumelée avec une exposition des photographies anciennes du village, proposée par Eric Defrance, Colette Séguier et Gérard Defrocourt. Exposition collective d’artiste locaux de Poilhes et des environs. Salle des fêtes Place de l’Horréum, 34310 Poilhes Poilhes Hérault

