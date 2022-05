Exposition Collective d’Aquarelles Maison du Patrimoine 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Exposition Collective d'Aquarelles
du mercredi 8 juin au jeudi 7 juillet à Maison du Patrimoine 44420 Mesquer

du mercredi 8 juin au jeudi 7 juillet à Maison du Patrimoine 44420 Mesquer

Peintures d'Adrien Coppola, Anne Baron, Béatrice Morel, David Chauvin, Didier Brot, Didier Georges, France Salaun, Franck Rollier, Gilles Brunerie, Jo Kruppa, Stéphane Langeron, et Thierry de Marichalr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T10:30:00 2022-06-08T12:30:00;2022-06-08T15:00:00 2022-06-08T19:00:00;2022-06-09T10:30:00 2022-06-09T12:30:00;2022-06-09T15:00:00 2022-06-09T19:00:00;2022-06-10T10:30:00 2022-06-10T12:30:00;2022-06-10T15:00:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-11T10:30:00 2022-06-11T12:30:00;2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T10:30:00 2022-06-12T12:30:00;2022-06-12T15:00:00 2022-06-12T19:00:00;2022-06-13T10:30:00 2022-06-13T12:30:00;2022-06-13T15:00:00 2022-06-13T19:00:00;2022-06-14T10:30:00 2022-06-14T12:30:00;2022-06-14T15:00:00 2022-06-14T19:00:00;2022-06-15T10:30:00 2022-06-15T12:30:00;2022-06-15T15:00:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-16T10:30:00 2022-06-16T12:30:00;2022-06-16T15:00:00 2022-06-16T19:00:00;2022-06-17T10:30:00 2022-06-17T12:30:00;2022-06-17T15:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T10:30:00 2022-06-18T12:30:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T10:30:00 2022-06-19T12:30:00;2022-06-19T15:00:00 2022-06-19T19:00:00;2022-06-20T10:30:00 2022-06-20T12:30:00;2022-06-20T15:00:00 2022-06-20T19:00:00;2022-06-21T10:30:00 2022-06-21T12:30:00;2022-06-21T15:00:00 2022-06-21T19:00:00;2022-06-22T10:30:00 2022-06-22T12:30:00;2022-06-22T15:00:00 2022-06-22T19:00:00;2022-06-23T10:30:00 2022-06-23T12:30:00;2022-06-23T15:00:00 2022-06-23T19:00:00;2022-06-24T10:30:00 2022-06-24T12:30:00;2022-06-24T15:00:00 2022-06-24T19:00:00;2022-06-25T10:30:00 2022-06-25T12:30:00;2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T19:00:00;2022-06-26T10:30:00 2022-06-26T12:30:00;2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T19:00:00;2022-06-27T10:30:00 2022-06-27T12:30:00;2022-06-27T15:00:00 2022-06-27T19:00:00;2022-06-28T10:30:00 2022-06-28T12:30:00;2022-06-28T15:00:00 2022-06-28T19:00:00;2022-06-29T10:30:00 2022-06-29T12:30:00;2022-06-29T15:00:00 2022-06-29T19:00:00;2022-06-30T10:30:00 2022-06-30T12:30:00;2022-06-30T15:00:00 2022-06-30T19:00:00;2022-07-01T10:30:00 2022-07-01T12:30:00;2022-07-01T15:00:00 2022-07-01T19:00:00;2022-07-02T10:30:00 2022-07-02T12:30:00;2022-07-02T15:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T10:30:00 2022-07-03T12:30:00;2022-07-03T15:00:00 2022-07-03T19:00:00;2022-07-04T10:30:00 2022-07-04T12:30:00;2022-07-04T15:00:00 2022-07-04T19:00:00;2022-07-05T10:30:00 2022-07-05T12:30:00;2022-07-05T15:00:00 2022-07-05T19:00:00;2022-07-06T10:30:00 2022-07-06T12:30:00;2022-07-06T15:00:00 2022-07-06T19:00:00;2022-07-07T10:30:00 2022-07-07T12:30:00;2022-07-07T15:00:00 2022-07-07T19:00:00

