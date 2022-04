EXPOSITION COLLECTIVE “CRÉATURES SINGULIÈRES” Bellevigne-en-Layon, 22 avril 2022, Bellevigne-en-Layon.

EXPOSITION COLLECTIVE “CRÉATURES SINGULIÈRES” Village d’artistes de Rablay-sur-Layon Place du Mail Bellevigne-en-Layon

2022-04-22 14:30:00 – 2022-06-26 18:30:00 Village d’artistes de Rablay-sur-Layon Place du Mail

Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire Bellevigne-en-Layon

Le Village d’Artistes est heureux de vous présenter l’exposition collective «Créatures singulières» avec :

Margot BURKI

Alice CHOCHOY

Pierrette CORNU

Gé GALLARD

ISATICE

Bernard LE NEN

Hélène LOUSSIER

Marcel PICARD

Virginie POULIQUEN

Claire RICHEZ

Tof VANMARQUE

Entre rêves et chimères…

Les créatures imaginaires peuplent les légendes, les contes et les poèmes.

Ces créatures fantastiques, féériques, étranges, hybrides, réveillent nos souvenirs d’enfance.

Entre beauté et monstruosité… la frontière s’efface.

C’est alors que le monstre révèle sa beauté et que la créature féérique dévoile un inquiétant visage.

Et si l’imaginaire devenait réalité ?

Exposition du 22 avril au 26 juin 2022

Vernissage ouvert à tous le vendredi 22 avril à partir de 18H30

Exposition collective “Créatures singulières”

villageartistes@rablaysurlayon.com +33 2 41 78 61 32 https://www.villageartistesrablay.com/

Village d’artistes de Rablay-sur-Layon Place du Mail Bellevigne-en-Layon

