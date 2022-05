Exposition collective – Corps Marseille 1er Arrondissement, 15 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Exposition collective – Corps Atelier di Bernard 97 rue Jean de Bernardy Marseille 1er Arrondissement

2022-05-15 – 2022-05-31 Atelier di Bernard 97 rue Jean de Bernardy

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’Atelier Di Bernard vous invite pour le vernissage de l’exposition collective sur la thématique des Corps qui prendra forme au sein de l’atelier.



Une invitation à venir découvrir des beautés charnelles incarnées sous différentes formes et médium. Plusieurs artistes résidents à Marseille ont été conviés à venir apporter leur lecture de la thématique, se mêleront douceur, provocation et poésie.



Programme de la soirée (15/05):



● 18h Début du vernissage de l’exposition

● Atelier sérigraphie :

Viens t’essayer la sérigraphie, pense à amener un vêtement pour l’occasion



● Photoshoot :

Jeux d’ombres, de lumières et de couleurs, viens découvrir ton image sous la lumière des projecteurs



● 20h Performance vocale érotique :

Numéro d’effeuillage entièrement vocal. Alma ne se montre pas, elle ne s’offre à vous que par le truchement de la voix de Laurie. Il vous appartient d’imaginer (votre) Alma.

« Alma » a été écrit il y a presque 3 ans à Bruxelles par Laurie Hebert pour un cabaret. Après quelques mois d’absence Alma reprend vie sur scène pour le plaisir de nos oreilles et de notre imagination.



● 21h30 Finissage.

Exposition collective sur la thématique des Corps.

https://www.facebook.com/events/s/vernissage-exposition-collecti/410079120644204/

L’Atelier Di Bernard vous invite pour le vernissage de l’exposition collective sur la thématique des Corps qui prendra forme au sein de l’atelier.



Une invitation à venir découvrir des beautés charnelles incarnées sous différentes formes et médium. Plusieurs artistes résidents à Marseille ont été conviés à venir apporter leur lecture de la thématique, se mêleront douceur, provocation et poésie.



Programme de la soirée (15/05):



● 18h Début du vernissage de l’exposition

● Atelier sérigraphie :

Viens t’essayer la sérigraphie, pense à amener un vêtement pour l’occasion



● Photoshoot :

Jeux d’ombres, de lumières et de couleurs, viens découvrir ton image sous la lumière des projecteurs



● 20h Performance vocale érotique :

Numéro d’effeuillage entièrement vocal. Alma ne se montre pas, elle ne s’offre à vous que par le truchement de la voix de Laurie. Il vous appartient d’imaginer (votre) Alma.

« Alma » a été écrit il y a presque 3 ans à Bruxelles par Laurie Hebert pour un cabaret. Après quelques mois d’absence Alma reprend vie sur scène pour le plaisir de nos oreilles et de notre imagination.



● 21h30 Finissage.

Atelier di Bernard 97 rue Jean de Bernardy Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-06 par