Exposition collective Centre lgbtqi+ Paris Ile de France, 1 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 décembre 2021 au 3 janvier 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 20h

gratuit

expo collective autour de la journée mondiale de lutte contre le sida Le centre lgbtqi+ propose à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida une exposition collective de 8 artistes du 1 décembre au 3 janvier 22 avec un vernissage le 1 décembre à 18h30. Expositions -> Autre expo Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg Paris 75003

Rambuteau

Contact : Pôle Culture Centre lgbtqi+ Paris IdF +33667683474 refculture@centrelgbtparis.org https://www.centrelgbtparis.org https://facebook.com/centrelgbtparisidf https://twitter.com/CentreLGBTParis0667683474 refculture@centrelgbtparis.org Expositions -> Autre expo Queer Lgbt;Expos

Date complète :

