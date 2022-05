Exposition Collective Bourg de Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Exposition Collective Bourg de Mesquer, 12 juillet 2022, Mesquer. Exposition Collective

du mardi 12 juillet au jeudi 4 août à Bourg de Mesquer

Exposition de Peintures et de Sculptures Du mardi 12 au jeudi 21 juillet retrouvez : J.P Gallais, M. Iordanov, J.L Mosca, R.Proniaev, M.Riesenmey et V. Steel Du samedi 23 juillet au jeudi 4 août retrouvez : N.Bocquel, M. Ladriere, Maridès et B. Nicolas Exposition de Peintures et de Sculptures Du mardi 12 au jeudi 21 juillet retrouvez : J.P Gallais, M. Iordanov, J.L Mosca, R.Proniaev, M.Riesenmey et V. Steel Du samedi 23 juillet au jeudi 4 août… Bourg de Mesquer Maison du Patrimoine 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-12T10:30:00 2022-07-12T12:30:00;2022-07-12T15:00:00 2022-07-12T19:00:00;2022-07-13T10:30:00 2022-07-13T12:30:00;2022-07-13T15:00:00 2022-07-13T19:00:00;2022-07-14T10:30:00 2022-07-14T12:30:00;2022-07-14T15:00:00 2022-07-14T19:00:00;2022-07-15T10:30:00 2022-07-15T12:30:00;2022-07-15T15:00:00 2022-07-15T19:00:00;2022-07-16T10:30:00 2022-07-16T12:30:00;2022-07-16T15:00:00 2022-07-16T19:00:00;2022-07-17T10:30:00 2022-07-17T12:30:00;2022-07-17T15:00:00 2022-07-17T19:00:00;2022-07-18T10:30:00 2022-07-18T12:30:00;2022-07-18T15:00:00 2022-07-18T19:00:00;2022-07-19T10:30:00 2022-07-19T12:30:00;2022-07-19T15:00:00 2022-07-19T19:00:00;2022-07-20T10:30:00 2022-07-20T12:30:00;2022-07-20T15:00:00 2022-07-20T19:00:00;2022-07-21T10:30:00 2022-07-21T12:30:00;2022-07-21T15:00:00 2022-07-21T19:00:00;2022-07-23T10:30:00 2022-07-23T12:30:00;2022-07-23T15:00:00 2022-07-23T19:00:00;2022-07-24T10:30:00 2022-07-24T12:30:00;2022-07-24T15:00:00 2022-07-24T19:00:00;2022-07-25T10:30:00 2022-07-25T12:30:00;2022-07-25T15:00:00 2022-07-25T19:00:00;2022-07-26T10:30:00 2022-07-26T12:30:00;2022-07-26T15:00:00 2022-07-26T19:00:00;2022-07-27T10:30:00 2022-07-27T12:30:00;2022-07-27T15:00:00 2022-07-27T19:00:00;2022-07-28T10:30:00 2022-07-28T12:30:00;2022-07-28T15:00:00 2022-07-28T19:00:00;2022-07-29T10:30:00 2022-07-29T12:30:00;2022-07-29T15:00:00 2022-07-29T19:00:00;2022-07-30T10:30:00 2022-07-30T12:30:00;2022-07-30T15:00:00 2022-07-30T19:00:00;2022-07-31T10:30:00 2022-07-31T12:30:00;2022-07-31T15:00:00 2022-07-31T19:00:00;2022-08-01T10:30:00 2022-08-01T12:30:00;2022-08-01T15:00:00 2022-08-01T19:00:00;2022-08-02T10:30:00 2022-08-02T12:30:00;2022-08-02T15:00:00 2022-08-02T19:00:00;2022-08-03T10:30:00 2022-08-03T12:30:00;2022-08-03T15:00:00 2022-08-03T19:00:00;2022-08-04T10:30:00 2022-08-04T12:30:00;2022-08-04T15:00:00 2022-08-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Bourg de Mesquer Adresse Maison du Patrimoine 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville Bourg de Mesquer Mesquer Departement Loire-Atlantique

Bourg de Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Exposition Collective Bourg de Mesquer 2022-07-12 was last modified: by Exposition Collective Bourg de Mesquer Bourg de Mesquer 12 juillet 2022 Bourg de Mesquer Mesquer Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique