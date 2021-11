Illange Illange Illange, Moselle EXPOSITION COLLECTIVE – ASSOCIATION CAPTEUR D’IMAGE Illange Illange Catégories d’évènement: Illange

EXPOSITION COLLECTIVE – ASSOCIATION CAPTEUR D’IMAGE Illange, 23 novembre 2021, Illange. EXPOSITION COLLECTIVE – ASSOCIATION CAPTEUR D’IMAGE chapelle Saint Roch -Vitrine centre culturel Rue du Centre Commercial Illange

2021-11-23 – 2021-12-04 chapelle Saint Roch -Vitrine centre culturel Rue du Centre Commercial

Illange Moselle Illange Capteur d’image.. un nom ? Un rêve, peut-être? L’association formé d’un petit groupe d’amateur passionnés, vous propose leurs regards sur le monde, leur monde!

Chacun a son identité, sa signature et le tout constitue l’objet de cette exposition pour votre plaisir. mairie.illange@wanadoo.fr +33 3 82 56 24 57 http://www.mairie-illange.fr/ mairie illange / républicain lorrain

