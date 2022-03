Exposition collective à l’occasion du Printemps des Poètes, à la Galerie du Génie de la Bastille Galerie du Génie de la Bastille Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition collective à l'occasion du Printemps des Poètes, à la Galerie du Génie de la Bastille Galerie du Génie de la Bastille, 15 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 15 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022

Du 15 au 20 mars 2022, à l’occasion du Printemps des Poètes, les artistes du Génie et invités proposent une exposition pluridisciplinaire sur le thème de l’Ephémère. LES ARTISTES DE L’EXPOSITION : MARIE-JEANNE AVGERINOS, ARYSQUE, NADYA BERTAUX, FRANCK BERTRAN, VALÉRIE DE BERARDINIS, CORINE SYLVIA CONGIU, DO DELAUNAY, PASCALE DUANYER, BARBARA DEBARD, FRANÇOISE JALLOT, SUZANNE LARRIEU, NOÉMIE LESQUINS, GUILLAUME LEGRAND, PATRICK LISPKI, LAURENCE LE MOYEC, DANIELLE LOISEL, DENIS PANORIAS, ANNE POITRENAUD, POLSKA, JOËLLE POSSÉMÉ, CLAUDIE ROCARD-LAPERROUSAZ, MARCEL ROGER, YURIKO SAKISHIMA, HENRI-ALAIN SÉGALEN, ADRIEN VAN NIEUWENHUYZEN, VEROG VERNISSAGE LE MERCREDI 16 MARS À 18H SOIRÉES POÉTIQUES ET MUSICALES À PARTIR DE 18H : Jeudi 17 mars : Lectures poétiques et chansons – Odile Chauvel et Michelle Murat invitées par Patrick Lipski (lecture)

– Fanny Saintenoy (poète), Pierre Gérard (comédien), Nile Anthony (guitariste) Samedi 19 mars : Ecrits de lumière, poètes du désert – Choix et voix de Marianne Auricoste et Frédéric Ligier (guitare) Dimanche 20 mars : Carte blanche aux Editions l’Atelier de l’agneau et la revue l’Intranquille – Grande lecture du Printemps des Poètes Galerie du Génie de la Bastille 126 rue de Charonne Paris 75011 Contact : 0626572836 coordinateurgeniebastille@gmail.com http://www.legeniedelabastille.com/evenement/printemps-poetes-2022-lephemere/ https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://twitter.com/GenieDLBastille Date complète :

