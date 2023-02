Exposition collective à la Galerie Sissi Club Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-10 – 2023-04-15

Antoine Medes

Johan Christ

Bertrand Nino

Starr Neila

Czermak Ichti

Ibrahim Meïte

Sikely Bridget Low

Valentine Gardiennet



Vernissage le 10 mars 2023 de 18h à 22h Nouvelle exposition de la galerie. https://p-a-c.fr/les-membres/sissi-club/smile-mimi-cry Sissi club 18 rue du Coq Marseille 1er Arrondissement

