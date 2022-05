Exposition collective à Bergerac Bergerac, 1 juillet 2022, Bergerac.

Exposition collective à Bergerac Place du Docteur Cayla Galerie Bénédicte Giniaux Bergerac

2022-07-01 15:30:00 – 2022-09-30 19:30:00 Place du Docteur Cayla Galerie Bénédicte Giniaux

Bergerac Dordogne

Exposition collective tout l’été jusqu’à fin septembre à BERGERAC en DORDOGNE.

Une galerie d’art où dominent rêve, poésie, tendresse, humour et témoignages, signés par des artistes engagés dans leur création, dont la réputation de certains existe bien au-delà de nos frontières.

Au cœur du quartier historique de Bergerac, la galerie présente en alternance le travail d’une vingtaine d’artistes permanents.

Du petit au grand format, les œuvres sont en bronze, terre cuite, raku, fer, acier corten, inox, bois, fusion de verre, gravure, dessin, collage, pastel, acrylique, huile, photographie. L’art figuratif personnalisé et stylisé y est plus particulièrement exposé, décliné en différents thèmes : le monde des humains et des animaux, le voyage, le nu, les scènes de vie et les natures mortes. Plusieurs œuvres abstraites sont également présentées.

+33 6 80 31 09 56

@Galerie Bénédicte Giniaux

