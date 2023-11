Exposition Collective #2 Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 08 novembre 2023 au vendredi 24 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 21h30

samedi

de 10h00 à 13h00

.Tout public. gratuit

ENTRÉE LIBRE

Horizon Paris 8e Art, est un collectif d’art regroupant en son sein des artistes contemporains talentueux et originaux.

Nos activités se caractérisent en ces différents points ci-après, l’organisation d’expositions des œuvres de nos artistes adhérents, notre activité de galerie d’art en ligne, la location et l’acquisition d’œuvres d’art pour les entreprises et l’organisation d’ateliers artistiques (écoles, entreprises, esat etc.).

Nos artistes adhérents sont sélectionnés rigoureusement lors de notre comité de sélection qui examine les candidatures.

L’objectif d’Horizon Paris 8e Art est de promouvoir les œuvres de ses artistes émergents et confirmés, mais aussi de dénicher les nouveaux talents.

Étant conscients des enjeux environnementaux auxquels nous faisons face, nous renforçons sans relâche notre engagement en termes d’utilisation de matériel écologique. Nous sommes aussi engagés en termes d’inclusion et de promotion de l’art pour un public plus large.

Nous souhaitons aux différents visiteurs et invités, une belle découverte de nos artistes à travers cette exposition collective !

Exposition du 8 au 24 novembre 2023

Vernissage le mercredi 8 novembre à 18h30



Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/ +33153530699 info@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon https://ebeaujon.org/evenements/expositions/exposition-collective-2/

© HP8A Exposition HP8A, du 8 au 24 novembre 2023 – Espace Beaujon