Exposition – Collections végétales Orschwiller, 22 janvier 2022, Orschwiller.

Exposition – Collections végétales Orschwiller

2022-01-22 – 2022-02-28

Orschwiller Bas-Rhin

Collections végétales – Exposition de peintures et sculptures

C’est une exposition collective, tout en finesse et précision, qui vous attend dans la maison alsacienne du château du Haut-Koenigsbourg, sur la thématique des herbiers et collections végétales.

L’artiste peintre Jean-Martin Vincent, de formation biologiste et pharmacologue, expose ses tableaux. Aquarelle, pigments anciens, dessin à la pointe métal en or, peinture à l’œuf… sa palette est multiple. Passionné par le végétal, il en livre ici une approche scientifique et historique, puis laisse libre cours à sa créativité, mêlant poésie, calligraphie et influences japonaises.

La collection de graines géantes est façonnée par les mains de Christelle Biry. Licenciée en arts visuels, animatrice nature et patrimoine, guide nature, cette céramiste est une ancienne élève du cours de Barbara Wagner. L’artiste a insufflé tout son amour de la nature dans ses sculptures. Ses créations reprennent, en format XXL, les formes précises de petites graines. En leur donnant une dimension hors normes, elle met l’accent sur l’importance que revêt le cycle de la vie.

L’ensemble est mis en perspective avec des objets patrimoniaux : la vaisselle d’apparat de Guillaume II aux décors naturalistes et des copies de l’Herbarum vivae d’Otto Brunsfels, chef d’œuvre du 16e siècle.

Animation et atelier sont proposés en lien avec l’exposition.

