Exposition Collections insolites Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Exposition Collections insolites Valence, 8 février 2023, Valence . Exposition Collections insolites 26 Place Latour Maubourg Espace Latour-Maubourg Valence Drôme Espace Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg

2023-02-08 – 2023-03-16

Espace Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg

Valence

Drôme Les médiathèques et les archives de l’Agglo recèlent de curieux objets, ouvrages ou documents. Souvent drôles, parfois décalées, ces collections insolites suscitent toujours émerveillement ou étonnement. archives@valenceromansagglo.fr +33 4 75 79 23 96 Espace Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Espace Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Ville Valence lieuville Espace Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Exposition Collections insolites Valence 2023-02-08 was last modified: by Exposition Collections insolites Valence Valence 8 février 2023 26 Place Latour Maubourg Espace Latour-Maubourg Valence Drôme Drôme Valence

Valence Drôme