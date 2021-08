Saint-Denis Muséum d'histoire naturelle de La Réunion La Réunion, Saint-Denis Exposition “Collections, collectionneurs. 1854-2017 : les collections du Muséum s’enrichissent.” Muséum d’histoire naturelle de La Réunion Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséum d’histoire naturelle de La Réunion Entrée libre. Jauge appliquée en fonction des consignes sanitaires

Cette exposition vous invite à un retour dans l’histoire des collections du Muséum. Muséum d’histoire naturelle de La Réunion Place de Metz et 1, rue Poivre, – 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:30:00

