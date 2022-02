EXPOSITION COLLECTIONS #2 Le Mans, 4 mars 2022, Le Mans.

EXPOSITION COLLECTIONS #2 Là Visitation 8 allée Leprince d’Ardenay Le Mans

2022-03-04 14:00:00 – 2022-06-19 18:00:00 Là Visitation 8 allée Leprince d’Ardenay

Le Mans Sarthe

Les collections abritées au FIAA sont le point de départ de la création du centre d’art. Rassemblées au cours de ces trente dernières années, notamment à travers l’événement Puls’Art, plus de trois cents œuvres représentent l’identité de ce lieu, les artistes que nous soutenons et qui nous suivent. Ils viennent principalement de France mais également du monde entier. Ces collections continuent d’être augmentées grâce aux dons et résidences d’artistes.

Pour cette deuxième édition, nous présentons un ensemble d’environ quatre vingt œuvres, majoritairement des peintures mais aussi des sculptures, photographies, bas-relief, dessins ou encore gravures. Sans thématique définie, l’intérêt est de montrer la pluralité de la création artistique d’aujourd’hui : un paysage peint, un portrait photographique, une gravure abstraite… il y en a pour tous les goûts ! Et c’est ce qui caractérise la démarche du FIAA : tout en gardant, bien évidemment, une qualité artistique, nous souhaitons faire découvrir au grand public différentes pratiques et esthétiques, donner des clés de lecture et attiser la curiosité. Se demander pourquoi un artiste peint-il de telle ou telle manière ? Découvrir des univers, rencontrer autour de l’art, se laisser aller à son imagination et son ressenti.

L’exposition a lieu du 4 mars au 19 juin 2022 au Centre d’art FIAA.

accueil@fiaalemans.com https://www.fiaa-lemans.com/

