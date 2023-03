Exposition Collection Pernette Lézine Corbigny Catégories d’Évènement: Corbigny

Nièvre

Exposition Collection Pernette Lézine, 27 avril 2023, Corbigny . Exposition Collection Pernette Lézine Abbaye de Corbigny Corbigny Nièvre

2023-04-27 14:00:00 – 2023-05-21 17:00:00 Corbigny

Nièvre La collection Pernette Lézine est une association qui gère l’héritage de l’artiste.

Exposition sur le thème de la danse.

L’entrée comporte la visite de l’abbaye +33 3 86 20 22 78 Corbigny

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Corbigny, Nièvre Autres Lieu Corbigny Adresse Abbaye de Corbigny Corbigny Nièvre Ville Corbigny Departement Nièvre Lieu Ville Corbigny

Corbigny Corbigny Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbigny /

Exposition Collection Pernette Lézine 2023-04-27 was last modified: by Exposition Collection Pernette Lézine Corbigny 27 avril 2023 Abbaye de Corbigny Corbigny Nièvre Corbigny nièvre

Corbigny Nièvre