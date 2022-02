Exposition Collection Dançer – CCNO La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Exposition Collection Dançer – CCNO La Médiathèque, 5 mai 2022, Orléans. Exposition Collection Dançer – CCNO

du jeudi 5 mai au samedi 28 mai à La Médiathèque

En jouant avec les liaisons tissées entre des images, des textes, des idées, des mises en forme graphiques, l’exposition propose des jeux de corps et nous offre une autre vision du monde de la danse. Cette collection cherche à donner aux enfants, comme aux plus grands lecteur.rice.s, la possibilité de « sentir la danse », de « pré-danser » par l’imagination. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T13:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T19:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T13:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T18:00:00

