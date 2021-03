Martres-Tolosane Bureau d'Information Touristique,Angonia Haute-Garonne, Martres-Tolosane Exposition « Collection » Bureau d’Information Touristique,Angonia Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mercredi 3 mars au samedi 24 avril à Bureau d'Information Touristique, Angonia

Exposition « Collection » 4 dates et horaires pour la restitution : **Vendredi 26 février** à 12h à Récobrada en extérieur.

**Samedi 27 février** à 10h30 à la Médiathèque du Fousseret . RDC et étage dans le cadre des activités habituelles de la médiathèque.

**Samedi 27 février** à 12h au Garage Portet de Palaminy dans la galerie et depuis l’espace public. Les garages restent ouverts pendant le confinement.

A l’Espace Angonia, Office du Tourisme à Martres Tolosane, la rencontre est reportée (en fonction des annonces gouvernementales sur la ré-ouverture des Musées). Artiste en résidence à Récobrada du 1er février au 24 avril :

– Lena Durr Artistes invités pour l’exposition collective

– Socheata Aing

Nwé Edenwé

Parures de clés sur mannequins issues de la performance éponyme.

[[https://socheataaing.wixsite.com/…/copie-de-le](https://socheataaing.wixsite.com/…/copie-de-le)](https://socheataaing.wixsite.com/…/copie-de-le)… – Clément Richeux

Convoi qu’on voit pas

22 camions miniature avec leur chargement

[[https://clementricheux35.wixsite.com/monsite/projet07](https://clementricheux35.wixsite.com/monsite/projet07)](https://clementricheux35.wixsite.com/monsite/projet07) – Chloé Piot

Autodesign, roues de voitures miniatures/savon

Armoiries, objets de cuisine et toilette, colle

[[https://chloepiot.com/project/autodesign/](https://chloepiot.com/project/autodesign/)](https://chloepiot.com/project/autodesign/) – Benoît Luisière

36 photos vue 1000 fois, journal

Les bols prénoms, installation

Ce qui compte, édition libre

[[http://www.fabula-rasa.fr/](http://www.fabula-rasa.fr/)](http://www.fabula-rasa.fr/) Collectionneurs invités

– Thérèse et Marius Loze, Le Fauga

230 sables du monde entier

90 plaques minéralogiques – Diego et Sébastien Napoleone, Mondavezan

Objets de la 2nd guerre mondiale, 300 casques

Voitures miniatures – Marie Astrid Eard, Le Fousseret

Une partie de sa collection de 30 000 fèves

Une partie de sa collection de jouets Kinder depuis 1976 – Viviane Muscat, le Fousseret

500 briquets

Entrée Libre – nombre limité 10 personnes / groupe constitué

Prolongement de la résidence d’artiste de Lena Durr Bureau d’Information Touristique,Angonia Place Henri Dulion, Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

