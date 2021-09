Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Exposition Collectif OSCARR Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

Exposition Collectif OSCARR Villeneuve-Loubet, 10 septembre 2021, Villeneuve-Loubet. Exposition Collectif OSCARR 2021-09-10 – 2021-11-09 Allée de la Plage 239, Bd des Italiens

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Villeneuve-Loubet OSCARR c’est « Oser Sa Création Artistique par la Rencontre et la Réflexion ». Un collectif qui fédère un groupe d’artistes plasticiens dans la peinture, sculpture, gravure, photos, installations… +33 4 93 20 36 13 dernière mise à jour : 2021-09-03 par Office de Tourisme de Villeneuve-Loubet

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Villeneuve-Loubet Adresse Allée de la Plage 239, Bd des Italiens Ville Villeneuve-Loubet lieuville 43.641#7.14272