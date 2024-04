Exposition : Collectif Fanette Rosier et Matthias Le Bihan Les toutes petites choses Place Saint Vincent Les Baux-de-Provence, mercredi 15 mai 2024.

Exposition : Collectif Fanette Rosier et Matthias Le Bihan Les toutes petites choses Place Saint Vincent Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Fanette Rosier et Matthias Le Bihan se penche sur l’anodin pour révéler un monde foisonnant de vie. Intitulée Les toutes petites choses, leur exposition est à découvrir Galerie La Cure du 15 au 30 mai.

À mi-chemin entre la peinture et l’illustration, le travail de Fanette Rosier et Matthias Le Bihan est mû par l’attention aux détails. C’est à la somme de petites choses que leurs regards se croisent. Des images de la vie quotidienne rencontrent des mondes miniatures foisonnant de créatures. Des paysages vus par la fenêtre, des insectes qui deviennent fous…



Ensemble, ils inventent un monde foisonnant qui se contente de peu. Les techniques employées s’inscrivent à l’échelle du petit pour parfois aboutir à des formats réduits. Peintures, dessins, objets, leurs œuvres reflètent cette envie de raconter l’anodin, l’anecdote, les toutes petites choses.



Ils présentent à la fois des originaux et des tirages imprimés via des techniques d’autoédition comme la risographie, la gravure ou la sérigraphie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15

fin : 2024-05-30

Place Saint Vincent Galerie La Cure

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fanette1997@live.fr

