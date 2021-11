Tuzaguet Tuzaguet 65150, Tuzaguet Exposition // Collectif des Artistes Tuzaguetois.es Tuzaguet Tuzaguet Catégories d’évènement: 65150

Tuzaguet

Exposition // Collectif des Artistes Tuzaguetois.es à la salle des fêtes TUZAGUET Tuzaguet

2021-11-12 10:30:00 – 2021-11-14 12:30:00

Tuzaguet 65150 Tuzaguet Le Collectif des Artistes Tuzaguetois.es c’est 11 habitants de Tuzaguet qui se sont réunis pour exposer leurs œuvres : peintres ; vitrailliste ; modéliste ; photographes ; sculptrice ; tourneur sur bois ; créatrice d’objets ; illustratrice et miniaturiste. Venez faire un tour et découvrir leurs univers.

Pendant ces 2 jours, vous pourrez assisterez à des démonstrations de tournage sur bois, de corderie et de miniaturisme. Entrée Gratuite – de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire +33 5 62 98 96 07 à la salle des fêtes TUZAGUET Tuzaguet

