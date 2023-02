Exposition Collages sur gravures – Véronique Pérez Éguzon-Chantôme Catégories d’Évènement: Éguzon-Chantôme

Indre

Exposition Collages sur gravures – Véronique Pérez, 21 mars 2023, Éguzon-Chantôme . Exposition Collages sur gravures – Véronique Pérez 3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre

2023-03-21 – 2023-05-01 Éguzon-Chantôme

Indre Exposition de collages sur gravures anciennes. Véronique Pérez vous transporte dans un monde imaginaire, où tout est possible !

Au BIT de Saint-Gaultier, exposition photos. Exposition de collages sur gravures anciennes. Véronique Pérez vous transporte dans un monde imaginaire, où tout est possible !

Au BIT de Saint-Gaultier, exposition photos. tourisme@cc-valleedelacreuse.fr +33 2 54 47 43 69 https://www.lavalleedelacreuse.fr/ Éguzon-Chantôme

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Éguzon-Chantôme, Indre Autres Lieu Éguzon-Chantôme Adresse 3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre Ville Éguzon-Chantôme lieuville Éguzon-Chantôme Departement Indre

Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguzon-chantome /

Exposition Collages sur gravures – Véronique Pérez 2023-03-21 was last modified: by Exposition Collages sur gravures – Véronique Pérez Éguzon-Chantôme 21 mars 2023 3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre Éguzon-Chantôme Indre

Éguzon-Chantôme Indre