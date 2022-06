Exposition collages peintures – Martine LE SCOUL et MANE

Exposition collages peintures – Martine LE SCOUL et MANE, 1 août 2022, . Exposition collages peintures – Martine LE SCOUL et MANE

2022-08-01 – 2022-08-07 Martine LE SCOUL : « Après avoir créé avec mon mari une entreprise horticole en Alsace, nous avons décidé de revenir en Bretagne pour notre retraite après 35 ans d’exploitation. J’ai eu le grand plaisir de donner durant 15 ans des cours d’Art Floral dans le cadre du Jardin Botanique de Strasbourg. J’ai fait de nombreuses expositions, avec mes élèves, ainsi que seule.

En Bretagne j’ai exposé en art floral, ainsi que, un peu plus tard, présenté des patchworks. Depuis 2 ans, j’ai décidé, sous l’impulsion de Mane, de faire des compositions de feuilles récoltées dans mon jardin. Elles ont été pressées en herbier pour un séchage complet. Je dois avouer que la création est un vrai bonheur, sans limite dans les compositions ». MANE : «Après une vie professionnelle prenante (enseignement, 37 ans d’agriculture), j’ai repris, à la retraite, une passion d’enfance et d’adolescence : la peinture. J’ai toujours aimé l’art abstrait, géométrique, sans lien avec le réel (que je laisse à la photographie que je pratique assidûment). J’aime les couleurs, les dissonances ». Martine LE SCOUL : « Après avoir créé avec mon mari une entreprise horticole en Alsace, nous avons décidé de revenir en Bretagne pour notre retraite après 35 ans d’exploitation. J’ai eu le grand plaisir de donner durant 15 ans des cours d’Art Floral dans le cadre du Jardin Botanique de Strasbourg. J’ai fait de nombreuses expositions, avec mes élèves, ainsi que seule.

En Bretagne j’ai exposé en art floral, ainsi que, un peu plus tard, présenté des patchworks. Depuis 2 ans, j’ai décidé, sous l’impulsion de Mane, de faire des compositions de feuilles récoltées dans mon jardin. Elles ont été pressées en herbier pour un séchage complet. Je dois avouer que la création est un vrai bonheur, sans limite dans les compositions ». MANE : «Après une vie professionnelle prenante (enseignement, 37 ans d’agriculture), j’ai repris, à la retraite, une passion d’enfance et d’adolescence : la peinture. J’ai toujours aimé l’art abstrait, géométrique, sans lien avec le réel (que je laisse à la photographie que je pratique assidûment). J’aime les couleurs, les dissonances ». dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville