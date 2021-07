Montauban Ancien Collège Montauban, Tarn-et-Garonne Exposition-collages “1621, Le siège revisité” de Paul Duchein Ancien Collège Montauban Catégories d’évènement: Montauban

En 2002, l’artiste Paul Duchein avait réalisé une série de collages, publiés dans l’ouvrage « Louis XIII et les 400 coups » (éditions Privat), accompagnés de textes de Jeanine Garrisson. Immergez-vous ici dans l’histoire du siège de Montauban en 56 collages qui sont autant d’invitations à revisiter les œuvres classiques de peintres français, anglais, espagnols ou flamands du XVIIe siècle. Exposition proposée dans le cadre de la commémoration des 400 coups. Ancien Collège 25 allée de l’Empereur, 82000 Montauban Montauban Sapiac Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

