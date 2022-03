Exposition “Coexister” Léré, 26 mars 2022, Léré.

Exposition “Coexister” Léré

2022-03-26 10:00:00 – 2022-06-26 12:30:00

Léré Cher Léré

Cette exposition rassemblera des artistes des 5 continents dont 60 issus de notre entité permanente.

Nous coexisterons également avec une sélection d’artistes aborigènes de la Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob ainsi que le peintre français Fred Kleinberg, le photographe sud-coréen Daesung Lee,

le peintre brésilien Marcos Brêtas, la sculptrice italienne Flavia Fenaroli, le peintre chilien Francisco Sepùlveda et le photographe français Erwan Floc’h.

“Coexister, lancer ce thème et observer combien d’ondes il va faire surgir, quel sera leur rayonnement, en espérant qu’elles atteindront les rives les plus sombres…” – Laura et Denis Capazza-Durand

La galerie rouvrira ses portes le samedi 26 mars 2022, avec une exposition collective, sur le thème « coexister ».

contact@galerie-capazza.com +33 2 48 51 80 22

Galerie Capazza

Léré

