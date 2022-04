Exposition “Cœurs d’arbres et palindromes en Creuse” Le Donzeil Le Donzeil Le DonzeilLe Donzeil Catégories d’évènement: Creuse

Le Donzeil

Exposition "Cœurs d'arbres et palindromes en Creuse" Salle des fêtes Le Donzeil

2022-04-30 15:00:00 – 2022-05-01 19:00:00

2022-04-30 15:00:00 – 2022-05-01 19:00:00

De 15h à 19h. Exposition photographique de M. De Buhren Laurent. Séance de projection en présence du photographe samedi 30 avril à 18h.

