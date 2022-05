Exposition “Coeurs”, 3 juin 2022, .

Exposition “Coeurs”

2022-06-03 – 2022-06-29

EUR « Cœurs » est une exposition accessible dès le plus jeune âge et à parcourir ensemble, parents et enfants. Par des œuvres simples et ouvertes, inspirées du livre Attention, fragile ! elle se veut un espace d’échange et de partage entre l’enfant et ses parents, centrée sur les relations du cœur – avec les autres, et

surtout avec soi.

Visible aux horaires d’ouverture de la ludo-bibliothèque

« Cœurs » est une exposition accessible dès le plus jeune âge et à parcourir ensemble, parents et enfants. Par des œuvres simples et ouvertes, inspirées du livre Attention, fragile ! elle se veut un espace d’échange et de partage entre l’enfant et ses parents, centrée sur les relations du cœur – avec les autres, et

surtout avec soi.

Visible aux horaires d’ouverture de la ludo-bibliothèque

« Cœurs » est une exposition accessible dès le plus jeune âge et à parcourir ensemble, parents et enfants. Par des œuvres simples et ouvertes, inspirées du livre Attention, fragile ! elle se veut un espace d’échange et de partage entre l’enfant et ses parents, centrée sur les relations du cœur – avec les autres, et

surtout avec soi.

Visible aux horaires d’ouverture de la ludo-bibliothèque

libre de droit

dernière mise à jour : 2022-04-22 par