Loire-Atlantique Les étudiants de l’option de projet de licence 3, encadrée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire, se sont intéressés pour la deuxième année consécutive à la ville de Pornic sélectionnée “petite ville de demain” par le ministère de la cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. En 2022, les projets étaient centrés sur le centre-ville et la question patrimoniale, en 2023 ils ont investi les territoires de trois « orientations d’aménagement et de programmation » (OAP) du PLU afin de proposer de nouvelles possibilités de créations de logements, d’équipements et d’espaces publics, dans le respect de l’objectif de non artificialisation du sol (ZAN). L’exposition articule différentes échelles d’études : territoriale, communale, développement, patrimoine. Ainsi des fragments architecturaux dialoguent avec un territoire plus vaste. Dessins d’architecture, cartographie, croquis, schémas, plans, coupes urbaines, perspectives et photos montage, maquettes seront exposés. L’option de projet Cœur de villes, expose à Pornic. +33 2 40 82 31 11 Rue Foch Chapelle de l’hôpital Pornic

