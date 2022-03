Exposition “Codes” de Julie Réal La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Exposition “Codes” de Julie Réal La Seyne-sur-Mer, 10 mars 2022, La Seyne-sur-Mer. Exposition “Codes” de Julie Réal Bibliothèque de théâtre Armand Gatti 5 place Martel Esprit La Seyne-sur-Mer

2022-03-10 – 2022-03-25 Bibliothèque de théâtre Armand Gatti 5 place Martel Esprit

La Seyne-sur-Mer Var Julie Réal est artiste et ergonome en santé au travail. Ses recherches sont engagées face à la souffrance au travail dans un contexte normatif inhérent à l’évolution des conditions de travail, en termes de management gestionnaire et… helene@le-pole.fr +33 4 94 28 50 30 https://www.le-pole.fr/ Bibliothèque de théâtre Armand Gatti 5 place Martel Esprit La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Bibliothèque de théâtre Armand Gatti 5 place Martel Esprit Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Bibliothèque de théâtre Armand Gatti 5 place Martel Esprit La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Exposition “Codes” de Julie Réal La Seyne-sur-Mer 2022-03-10 was last modified: by Exposition “Codes” de Julie Réal La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 10 mars 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var