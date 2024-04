Exposition « Cocomélie » Place des Arènes Soustons, vendredi 5 avril 2024.

Exposition « Cocomélie » Place des Arènes Soustons Landes

Exposition Cocomélie

Sensible et intuitive, inspirée par le monde végétal et fascinée par lien avec le sacré, je dessine et peins à l’encre de chine et à l’encre végétale. Mes dessins sont fleuris, toujours. C’est ma façon de semer de l’amour, de la douceur … Cocomélie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-29

Place des Arènes Médiathèque de Soustons

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition « Cocomélie » Soustons a été mis à jour le 2024-04-03 par OTI LAS