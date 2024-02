EXPOSITION – Clothilde Lasserre Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, jeudi 29 février 2024.

Du jeudi 29 février 2024 au vendredi 15 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

ENTRÉE LIBRE

« Parce que tout est une question d’angle de vue »

Nourrie par son vécu de la masse humaine vue des Tours de la Défense à Paris, Clothilde Lasserre construit peu à peu sa vision du monde d’en haut. Mettre en scène la foule d’en haut devient son moyen de se réapproprier ce quotidien. Entre peintures et céramiques, l’artiste traduit sa vision des relations humaines.

Les liens se créent, les rencontres se matérialisent et nous donnent foi en l’autre.

Oscillant entre figuration et abstraction, ses compositions incarnent parfaitement le tiraillement entre multitude et unité. Elle exprime l’équilibre délicat entre la nécessité de préserver notre individualité et notre besoin de contact avec l’autre.

L’individu semble noyé dans la multitude mais il n’en est rien. Cette mise en scène de l’individu dans son rapport à soi et aux autres nous invite à ressentir toute la complexité et la richesse de la nature sociale de l’Homme.

Sous ses yeux, tout fourmille, court, se croise, se confronte, mue….

Avec conviction, elle explique que nous avons chacun notre place dans la société, qu’il ne faut pas se laisser envahir par le sentiment d’être noyé par le surnombre, l’inquiétude de l’inconnu ou l’artifice de la rencontre sur les réseaux sociaux. Chaque individu reprend sa place dans la société, un réseau d’humains tous nécessaires pour garantir l’équilibre et l’épanouissement de l’ensemble !

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008

Contact : https://ebeaujon.org/evenements/expositions/clotilde-lasserre/ +33153530699 info@ebeaujon.org

©adagp Farandole Humaine, Clothilde Lasserre, 89×130, huile sur toile, 2023