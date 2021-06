Clisson Eglise Saint Jacques,Clisson Clisson, Loire-Atlantique Exposition « CLISSON VILLE FORTIFIEE » par l’association Clisson Histoire Eglise Saint Jacques,Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

Exposition « CLISSON VILLE FORTIFIEE » par l’association Clisson Histoire Eglise Saint Jacques,Clisson, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clisson. Exposition « CLISSON VILLE FORTIFIEE » par l’association Clisson Histoire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint Jacques, Clisson

Reconstitution en 3 D de la ville fortifiée de Clisson. Expostion historique de la ville. Reconstitution de la ville fortifiée de Clisson Eglise Saint Jacques,Clisson Rue Duboueix, 44190 Clisson Clisson Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu Eglise Saint Jacques,Clisson Adresse Rue Duboueix, 44190 Clisson Ville Clisson lieuville Eglise Saint Jacques,Clisson Clisson